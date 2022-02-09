Стало известно содержание военной доктрины Союзного государства

Новая редакция военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии содержит гораздо больше факторов, негативно влияющих на безопасность союза двух стран. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что после одобрения в ноябре 2021 года президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 19-страничный документ не публиковался. Однако недавно он появился в разделе «Нормативно-правовые акты» сайта Постоянного комитета Союзного государства.

Из документа стало известно, что угрозами для Москвы и Минска, среди прочего, является наращивание военного потенциала отдельных государств или коалиций, присвоение ими прав и функций международных организаций, а также расширение военно-политических союзов до границ государств-участников либо присвоение ими глобальных функций. При этом, вопреки опасениям НАТО, из доктрины напрямую не следует, что на территории Белоруссии может быть размещено российское ядерное оружие.

4 ноября 2021 года Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Главы государств утвердили 28 одобренных ранее программ интеграции, основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также военную доктрину и концепцию миграционной политики.

Позднее заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король рассказал о новой военной доктрине Союзного государства. Он отметил, что ни Россия, ни Белоруссия никогда не являлись агрессорами. Король добавил, что, хотя обе страны готовы защищаться, но никогда сами не развяжут войну и «не пойдут завоевывать что-то там». «Наши вооруженные силы созданы не для этого», — подчеркнул замначальника генштаба.