В Белоруссии рассказали о новой военной доктрине Минска и Москвы

Заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король рассказал о новой военной доктрине Союзного государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу СТВ, передает РИА Новости.

Король отметил, что ни Россия, ни Белоруссия никогда не являлись агрессорами. Он добавил, что, хотя обе страны готовы защищаться, но никогда сами не развяжут войну и «не пойдут завоевывать что-то там». «Наши вооруженные силы созданы не для этого», — подчеркнул замначальника генштаба.

В то же время, по словам военного, на границе Белоруссии происходят определенные приготовления со стороны оппонентов страны. Он рассказал, что руководство соседних государств пытается отвлечь свое население от глубочайшего кризиса, раздувая тему о тяжелом положении на границе и миграционных проблемах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, в частности, новую военную доктрину и миграционную концепцию. Уточнялось, что всего главы государств утвердили 28 союзных программ, которые были согласованы в ходе переговоров в Кремле в сентябре.