Стало известно о работе над символикой Союзного государства

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что уже ведутся работы над созданием единой символики Союзного государства России и Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим объединяющий символ, который необходим», — отметил Мезенцев и добавил, что, возможно, через некоторое время многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ.

Также секретарь заявил, что в Союзном государстве пока не рассматривается переход к единой валюте, хотя в союзном договоре обозначена такая возможность. «И российский рубль, и белорусский, даже несмотря на тяжелые полтора ковидных года, в целом сохранили свою устойчивость», — подчеркнул он.

В четверг, 4 ноября, прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Во время него был подписан документ, утверждающий 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран, а также новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.

