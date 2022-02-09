Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
Сегодня
11:40 (Мск)
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Чехия
Сегодня
16:10 (Мск)
Дания
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Норвич Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ницца
Сегодня
23:15 (Мск)
Марсель
Кубок Франции|1/4 финала
Спорт

В России ответили на слухи о допинге у российского фигуриста на Олимпиаде

Депутат Свищев назвал новости о допинге у российского фигуриста на Олимпиаде домыслом

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Сейчас начались появились домыслы относительно задержки награждения фигуристов на Олимпиаде, а необходимо дождаться официальной, сказал «Ленте.ру» председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так он ответил на слухи о проблемах с допинг-тестом у российского спортсмена

Ранее стало известно, что награждение победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине задерживается. Зарубежное издание Inside the Games со ссылкой на источник сообщило, что перенос церемонии связан с тем, что один из российских фигуристов сдал сомнительный допинг-тест до Олимпиады.

Официальными источниками могут быть российский Олимпийский комитет, Министерство спорта, Международная Федерация, Международный Олимпийский комитет и [Всемирное антидопинговое агентство] WADA. Других источников я не знаю. Я думаю, что в ближайший день-два, может даже в ближайшие часы мы с вами получим официальную информацию о том, что же на самом деле случилось

Дмитрий Свищевпредседатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту

По мнению депутата, в сегодняшней непростой ситуации информационные агентства публикуют много непроверенной информации. Так, например, Bloomberg ошибочно сообщил о начавшемся российском вторжении на Украину.

«Мне не нравится, что все политизировано. Если у любого спортсмена любой страны нашли какой-то запрещенный препарат или какое-то нарушение, из этого не нужно устраивать фарса и политических каких-то акций. Виноват? Получи наказание, и все. А что творится? Опять весь мир начинает истерить: русские, русские, русские. И заявление канадской журналистки мы слышали, которая, вообще, требует исключить российских фигуристов в этом виде спорта. Давайте ждать официальной информации», — отметил он.

Свищев также выразил надежду, что наши спортсмены не имеют отношения к подобному нарушению.

Ранее американский актер Алек Болдуин оценил прокат российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки
Названо условие полета России на Луну при помощи «Ангары»
Стало известно о влиянии COVID-19 на мужскую репродуктивную систему
В России ответили на слухи о допинге у российского фигуриста на Олимпиаде
Украина поддержала Японию в вопросе Курил
Рашкин повторно заразился коронавирусом
Россиянам задумали выдавать больше бесплатных земель
Психолог предупредила о вреде долгого сна по выходным
Украина заявила о «дамокловом мече» над Россией
«Газпром» обвинили в аномальном всплеске цен на электричество в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.