В России ответили на слухи о допинге у российского фигуриста на Олимпиаде

Сейчас начались появились домыслы относительно задержки награждения фигуристов на Олимпиаде, а необходимо дождаться официальной, сказал «Ленте.ру» председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так он ответил на слухи о проблемах с допинг-тестом у российского спортсмена

Ранее стало известно, что награждение победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине задерживается. Зарубежное издание Inside the Games со ссылкой на источник сообщило, что перенос церемонии связан с тем, что один из российских фигуристов сдал сомнительный допинг-тест до Олимпиады.

Официальными источниками могут быть российский Олимпийский комитет, Министерство спорта, Международная Федерация, Международный Олимпийский комитет и [Всемирное антидопинговое агентство] WADA. Других источников я не знаю. Я думаю, что в ближайший день-два, может даже в ближайшие часы мы с вами получим официальную информацию о том, что же на самом деле случилось Дмитрий Свищев председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту

По мнению депутата, в сегодняшней непростой ситуации информационные агентства публикуют много непроверенной информации. Так, например, Bloomberg ошибочно сообщил о начавшемся российском вторжении на Украину.

«Мне не нравится, что все политизировано. Если у любого спортсмена любой страны нашли какой-то запрещенный препарат или какое-то нарушение, из этого не нужно устраивать фарса и политических каких-то акций. Виноват? Получи наказание, и все. А что творится? Опять весь мир начинает истерить: русские, русские, русские. И заявление канадской журналистки мы слышали, которая, вообще, требует исключить российских фигуристов в этом виде спорта. Давайте ждать официальной информации», — отметил он.

Свищев также выразил надежду, что наши спортсмены не имеют отношения к подобному нарушению.

Ранее американский актер Алек Болдуин оценил прокат российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.