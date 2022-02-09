Россиянин перечислил минусы отдыха в Дубае и назвал его бюджетную альтернативу

Российский турист сравнил отдых в эмиратах Дубай и Шарджа и назвал последний лучшим альтернативным вариантом для проведения бюджетного отпуска. По его словам, существенный минус Дубая — пешая недоступность до многих достопримечательностей. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественник отметил, что Шарджа очень уютная, не шумная и имеет отели более доступной ценовой категории, чем в эмирате Дубай. «Она считается культурной столицей ОАЭ: конечно, здесь тоже есть высотки и общественный транспорт, но нет этих огромных транспортных развязок и метро, которые душат своим бетонным комфортом и бесконечным трафиком», — уточнил автор.

Кроме того, россиянин считает, что самостоятельное передвижение по Дубаю занимает много времени. По его словам, в городе есть все виды общественного транспорта, включая колоритный метрополитен и такси, но проводить отдых в постоянных разъездах от гостиницы до пляжей и местных достопримечательностей не очень приятно.

При этом путешественник уточнил, что отдыхать в Шардже намного комфортнее, поскольку там есть много интересных достопримечательностей, находящихся в пешей доступности, а общественные пляжи можно посетить не пользуясь такси или автобусом. «Даже если появится желание посетить эмират Дубай, можно легко уехать на такси из Шарджи или взять обзорную экскурсию на целый день, как мы и поступали», — посоветовал турист.

Автор также отметил, что недостатком Дубая являются «непомерные» цены в местных кафе, магазинах и на рынках. Он посчитал, что обеды, покупки в торговых центрах и поездки на такси обходятся в Дубае гораздо дороже, чем в любом другом эмирате ОАЭ — именно поэтому россиянин остановил свой выбор на Шардже.

Ранее в феврале российская туристка, отдохнувшая в ОАЭ, пожаловалась на ряд недочетов в отеле. Так, ее возмутила цена воды и мороженого на пляже — по ее мнению, платить простые вещи 500-800 рублей «глупо».