Власти России запланировали совершенствовать ЕГЭ

Власти России планируют совершенствовать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Существующий формат ЕГЭ отменять не планируется, только совершенствовать», — заявили представители Рособрнадзора. Они подчеркнули, что с каждым годом становится лучше как процедура экзамена, так и его содержательная часть.

В ведомстве уверены, что экзамен в начале его введения и сейчас — «небо и земля». Сегодня в процессе применяются современные технологические решения, «направленные на безопасность при проведении экзаменов и обеспечение объективных результатов», сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что даже несмотря на использование искусственного интеллекта во время его проведения и отмену тестовой части некоторые россияне считают ЕГЭ несовершенным.

В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, так как «это просто пытка какая-то для молодежи». Также он призвал возродить советскую школу образования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идеи председателя СК о реформе образования заслуживают внимания со стороны профильных министерств. По его словам, Бастрыкин обладает широким кругозором и имеет свое мнение по общественно важным вопросам и темам.