Кремль отреагировал на идею Бастрыкина отменить ЕГЭ

Идеи председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина о реформе образования заслуживают внимания со стороны профильных министерств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, Бастрыкин обладает широким кругозором и имеет свое мнение по общественно важным вопросам и темам. «Мы все, конечно, всей душой болеем за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы СК», — сказал Песков на просьбу журналистов отреагировать на предложение Бастрыкина.

Представитель Кремля также выразил уверенность, что министерство просвещения и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения по вопросу возможной отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ранее, 23 ноября, идею Бастрыкина раскритиковал учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Я надеюсь, что никому не придет в голову в этом или будущем году вдруг взять и отменить ЕГЭ. Это произведет такие мучения и для детей, и для родителей, и для учителей, что трясти школу будет лет пять. Наверное, господин Бастрыкин хорошо знает, что такое пытка, но, насколько я знаю, большинство детей, родителей и учителей за последние 15 лет уже привыкли к форме ЕГЭ», — сказал он.

О необходимости провести реформу образования глава СК заявил в тот же день, на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Бастрыкин также призвал возродить советскую школу образования, поскольку, по его мнению, она была лучшей в мире.