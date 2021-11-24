Предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ раскритиковали

Учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал предложение председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ).
По его словам, Бастрыкин не является специалистом в области образования, и «непонятно, почему кто-то должен прислушиваться к его мнению».
Предложение Бастрыкина
Председатель CK России на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что ЕГЭ следует отменить, поскольку «это просто пытка какая-то для молодежи».
Также Бастрыкин призвал возродить советскую школу образования. По его мнению, она была лучшей в мире, «это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения».
В ответ на это Луховицкий заявил, что советское образование, которое во всех отношениях было лучше, это мифологема.
Поддержка ЕГЭ
Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от единого государственного экзамена, так как это может снизить качества образования. «Единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — отметили в ведомстве.
Также в Рособрнадзоре напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы России.
Президент России Владимир Путин заявил, что ЕГЭ дает возможность школьникам из регионов поступать в ведущие вузы страны. При этом он назвал критику в адрес системы справедливой. Он отметил, что ЕГЭ модернизируют. В частности, при поступлении применяется и смешанная система (ЕГЭ и вступительные испытания в вузах — прим. «Ленты.ру»).
Альтернатива ЕГЭ
Эксперты предложили вместо проведения экзаменов в формате ЕГЭ оценивать российских школьников по текущей успеваемости. Член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков считает, что при выставлении среднего балла также следует учитывать все достижения ученика в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы.
Учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров также предложил другой формат оценки обучения школьников: учет результатов контрольных и диагностических работ, итоговых сочинений, участий в конкурсах, олимпиадах. Как он полагает, это повысит мотивацию к образованию, причем не однобокому, как в настоящее время, а всестороннему.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олег Смолин в свою очередь предложил предоставить детям право выбора: сдавать ЕГЭ и внутренние вступительные в вузах либо написать сочинение и пройти устный экзамен. Такой способ проверки знаний поспособствует поступлению абитуриентов в творческие вузы, считает эксперт.
В июне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов высказался о планах заменить ЕГЭ, отметив, что министерство готово рассмотреть альтернативные механизмы оценки знаний школьников. «Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», — сказал он.
Мнение россиян
В мае SuperJob проводил опрос, в ходе которого выяснилось, что за отмену ЕГЭ выступают 68 процентов россиян. Еще 16 процентов жителей страны считают такую оценку знаний правильной.
Те, кто проголосовал против ЕГЭ, отмечали, что в процессе подготовки школьников учат решать только задачи определенного типа, в то время как знать и понимать предмет нужно шире. Те, кто положительно отнесся к единому государственному экзамену, подчеркнули, что такая форма аттестации помогает минимизировать случаи коррупции, а также дает возможность сравнивать уровень образования в разных школах и позволяет талантливым учащимся из регионов поступать в крупные вузы.
Прогнозы
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что В России вряд ли полностью откажутся от Единого государственного экзамена к 2030 году, однако он изменится в связи с цифровизацией. По его словам, в ближайшем будущем экзамен будет приобретать новые формы.
Решение о необходимости оставить ЕГЭ только для поступающих в высшие учебные заведения должно принять экспертное сообщество, отметил Музаев. При этом в 2020 году около десяти процентов школьников отказались от экзаменов. Это говорит о том, что не всем выпускникам нужен ЕГЭ для получения высшего образования.
Формат ЕГЭ будут менять с 2022-го по 2024 год. Осенью на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» обещали опубликовать документы, которые установят содержание и структуру КИМ ЕГЭ 2022 года. Эти нормативы позволят школам сформировать нужные навыки и умения у обучающихся на уровне среднего общего образования в соответствии с предметными требованиями, включенными во ФГОС среднего общего образования.