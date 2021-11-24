Предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ раскритиковали

Учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал предложение председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ).

По его словам, Бастрыкин не является специалистом в области образования, и «непонятно, почему кто-то должен прислушиваться к его мнению».

Я надеюсь, что никому не придет в голову в этом или будущем году вдруг взять и отменить ЕГЭ. Это произведет такие мучения и для детей, и для родителей, и для учителей, что трясти школу будет лет пять. Наверное, господин Бастрыкин хорошо знает, что такое пытка, но, насколько я знаю, большинство детей, родителей и учителей за последние 15 лет уже привыкли к форме ЕГЭ Всеволод Луховицкий учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель»

Предложение Бастрыкина

Председатель CK России на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что ЕГЭ следует отменить, поскольку «это просто пытка какая-то для молодежи».

Также Бастрыкин призвал возродить советскую школу образования. По его мнению, она была лучшей в мире, «это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения».

В ответ на это Луховицкий заявил, что советское образование, которое во всех отношениях было лучше, это мифологема.

Было что-то лучше, было что-то хуже, в любом случае в капиталистической современной России пытаться вдруг полностью вернуть советское образование — это значит вернуть советскую промышленность как минимум, так что это совершенно бессмысленный разговор Всеволод Луховицкий учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель»

Поддержка ЕГЭ

Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от единого государственного экзамена, так как это может снизить качества образования. «Единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — отметили в ведомстве.

Также в Рособрнадзоре напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы России.

Президент России Владимир Путин заявил, что ЕГЭ дает возможность школьникам из регионов поступать в ведущие вузы страны. При этом он назвал критику в адрес системы справедливой. Он отметил, что ЕГЭ модернизируют. В частности, при поступлении применяется и смешанная система (ЕГЭ и вступительные испытания в вузах — прим. «Ленты.ру»).

Альтернатива ЕГЭ

Эксперты предложили вместо проведения экзаменов в формате ЕГЭ оценивать российских школьников по текущей успеваемости. Член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков считает, что при выставлении среднего балла также следует учитывать все достижения ученика в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы.

Учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров также предложил другой формат оценки обучения школьников: учет результатов контрольных и диагностических работ, итоговых сочинений, участий в конкурсах, олимпиадах. Как он полагает, это повысит мотивацию к образованию, причем не однобокому, как в настоящее время, а всестороннему.

Пускай даже ЕГЭ остается как одна из форм аттестационных работ. Но этот экзамен не должен быть единственным. Ведь в итоге мы видим, как все больше людей утекает из школ, переходят на очно-заочное обучения, игнорируя, якобы, ненужные им предметы в пользу посещения бесконечных репетиторов и подготовки к ЕГЭ на дому. И так школы скоро просто опустеют Александр Снегуров Учитель России, кандидат психологических наук

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олег Смолин в свою очередь предложил предоставить детям право выбора: сдавать ЕГЭ и внутренние вступительные в вузах либо написать сочинение и пройти устный экзамен. Такой способ проверки знаний поспособствует поступлению абитуриентов в творческие вузы, считает эксперт.

В июне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов высказался о планах заменить ЕГЭ, отметив, что министерство готово рассмотреть альтернативные механизмы оценки знаний школьников. «Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», — сказал он.

Мнение россиян

В мае SuperJob проводил опрос, в ходе которого выяснилось, что за отмену ЕГЭ выступают 68 процентов россиян. Еще 16 процентов жителей страны считают такую оценку знаний правильной.

Те, кто проголосовал против ЕГЭ, отмечали, что в процессе подготовки школьников учат решать только задачи определенного типа, в то время как знать и понимать предмет нужно шире. Те, кто положительно отнесся к единому государственному экзамену, подчеркнули, что такая форма аттестации помогает минимизировать случаи коррупции, а также дает возможность сравнивать уровень образования в разных школах и позволяет талантливым учащимся из регионов поступать в крупные вузы.

Прогнозы

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что В России вряд ли полностью откажутся от Единого государственного экзамена к 2030 году, однако он изменится в связи с цифровизацией. По его словам, в ближайшем будущем экзамен будет приобретать новые формы.

Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в России Анзор Музаев глава Рособрнадзора

Решение о необходимости оставить ЕГЭ только для поступающих в высшие учебные заведения должно принять экспертное сообщество, отметил Музаев. При этом в 2020 году около десяти процентов школьников отказались от экзаменов. Это говорит о том, что не всем выпускникам нужен ЕГЭ для получения высшего образования.

Формат ЕГЭ будут менять с 2022-го по 2024 год. Осенью на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» обещали опубликовать документы, которые установят содержание и структуру КИМ ЕГЭ 2022 года. Эти нормативы позволят школам сформировать нужные навыки и умения у обучающихся на уровне среднего общего образования в соответствии с предметными требованиями, включенными во ФГОС среднего общего образования.