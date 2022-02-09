Американский эксперт оценил возможность отказа Германии от «Северного потока-2»

Глава аналитического Института глобальной политики в Вашингтоне Паоло фон Ширах оценил возможность отказа Германии от газопровода «Северный поток-2». Его слова передает РИА Новости.

По словам американского эксперта, до ввода газопровода в эксплуатацию могут быть дополнительные задержки. При этом он высказал сомнение в том, что проект станет «окончательной жертвой кризиса» вокруг Украины.

Помимо этого, фон Ширах назвал «хорошей постановкой» итоги встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтоне. По его мнению, правда заключается в том, что «Германия по сути стала по существу полунейтральным государством». Эксперт отметил, что, несмотря на членство в НАТО, Германия не принимает активного участия в кризисе вокруг Украины. В то же время страна заинтересована в поддержании достаточно дружелюбных отношений с Россией, добавил он.

Ранее президент США Джо Байден пообещал остановить запуск «Северного потока-2» при вторжении России на Украину. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация не поддерживает немедленные санкции в отношении газопровода.