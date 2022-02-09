Во Франции загорелась фабрика денег
Во Франции произошел пожар на фабрике денег Центрального банка страны
Во Франции загорелась фабрика по производству денежных банкнот Центрального банка страны. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Происшествие попало на видео. Возгорание произошло на банкнотной фабрике в городе Шамальер. Сообщается, что в пожаре никто не погиб, однако пострадали 24 человека. Коснулся ли огонь напечатанных денег — не уточняется.
Ранее сообщалось, что здание посольства России на Филиппинах получило значительные повреждения в результате сильного пожара. Сотрудников посольства в Маниле и членов их семей эвакуировали, жертв и пострадавших нет.