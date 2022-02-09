Во Франции загорелась фабрика денег

Во Франции загорелась фабрика по производству денежных банкнот Центрального банка страны. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Происшествие попало на видео. Возгорание произошло на банкнотной фабрике в городе Шамальер. Сообщается, что в пожаре никто не погиб, однако пострадали 24 человека. Коснулся ли огонь напечатанных денег — не уточняется.

Ранее сообщалось, что здание посольства России на Филиппинах получило значительные повреждения в результате сильного пожара. Сотрудников посольства в Маниле и членов их семей эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

