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Сотрудников посольства России на Филиппинах эвакуировали

МИД РФ сообщил, что жертв и пострадавших при пожаре в посольстве России на Филиппинах нет

Фото: Pixabay

Сотрудники посольства России в Маниле на Филиппинах и члены их семей эвакуированы, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Также сообщается, что сейчас пожар в здании российского посольства потушен, пострадавших нет. «Жертв и пострадавших нет. Находившиеся в посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее сообщалось, что здание посольства России на Филиппинах получило значительные повреждения в результате сильного пожара. Причины возгорания выясняются. Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован.

Марина Совина
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