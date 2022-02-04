Сотрудников посольства России на Филиппинах эвакуировали

Сотрудники посольства России в Маниле на Филиппинах и члены их семей эвакуированы, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Также сообщается, что сейчас пожар в здании российского посольства потушен, пострадавших нет. «Жертв и пострадавших нет. Находившиеся в посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее сообщалось, что здание посольства России на Филиппинах получило значительные повреждения в результате сильного пожара. Причины возгорания выясняются. Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован.