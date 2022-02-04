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Пожар нанес значительный ущерб зданию посольства России на Филиппинах

Здание российского посольства на Филиппинах значительно пострадало от пожара

Фото: Shutterstock

Здание посольства России на Филиппинах получило значительные повреждения в результате сильного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ,

«По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются. Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Также стало известно об отсутствии пострадавших и погибших в инциденте. По информации МИД России, сотрудники посольства, а также члены их семей, находившиеся в здании, были эвакуированы.

Ранее у берегов Нигерии на нефтедобывающем судне Trinity Spirit произошел взрыв с возгоранием. На видео, которое сняли с соседнего борта, показаны пламя и черный дым. Trinity Spirit медленно тонет, огонь пытаются локализовать подошедшие на помощь корабли и лодки. На записи также слышны крики людей, которые пытались приблизиться к судну в море.

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Николай Чигасов
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