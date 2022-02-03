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У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно

Взрыв произошел на нефтедобывающем судне Trinity Spirit у берегов Нигерии и попал на видео

У берегов Нигерии на нефтедобывающем судне Trinity Spirit произошел взрыв с возгоранием. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает газета Daily Trust. Запись инцидента, попавшего на видео очевидцев, публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На видео, которое сняли с соседнего борта, показаны пламя и черный дым. Притом в это время медленно тонет Trinity Spirit, огонь пытаются локализовать подошедшие на помощь корабли и лодки. На записи также слышны крики людей, которые пытались приблизиться к судну в море.

Нефтедобывающий борт принадлежит компании Shebah Exploration and Production Company Limited (SEPCOL). По предварительным данным, пожар со взрывом начались еще 2 февраля в районе Эскравос, штат Дельта. Морскому судну было недалеко идти до терминала Укпокити.

Причины произошедшего выясняются. В настоящее время о погибших и пострадавших ничего неизвестно. При этом есть данные, подтверждающие, что на Trinity Spirit в момент возгорания работал экипаж в составе десяти человек. Daily Trust пишет, что вся команда пропала без вести после взрыва.

Ранее в январе в акватории Черного моря загорелся танкер Almuntazah с 700 тоннами мазута под флагом Коморских островов. Инцидент произошел в пяти километрах от мыса «Железный рог» в ночь на воскресенье, 23 января. Пострадавших нет, экипаж в составе семи российских граждан спасли.

Варвара Кошечкина
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