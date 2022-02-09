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Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпрома» из-за долга в 300 рублей

Пенсионерка из Тольятти вылила в офисе «Газпром межрегионгаза» фекалии из-за долга

Жительница Тольятти Самарской области залила фекалиями офис «Газпром межрегионгаза» из-за долга в 300 рублей, который с нее требовали сотрудники компании. Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале «Типичный Тольятти».

Инцидент произошел во вторник, 8 февраля. На видео, снятом в офисе «Газпрома» на улице Жилина, попала пенсионерка с тележкой и бутылкой с неизвестной жидкостью коричневого цвета. Стойки, за которыми сидят работники компании, облиты той же жидкостью.

Очевидцы рассказали, что от действий женщины пострадали некоторые документы и оргтехника. «Но ей и этого мало оказалось — она еще и с улицы вылила пару бутылок на стену. И все это якобы из-за долга в 300 рублей», — добавила свидетельница инцидента.

В пресс-службе областного полицейского главка Znak.com сообщили, что сотрудники офиса с заявлением в полицию не обращались.

Варвара Кошечкина
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