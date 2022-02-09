Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыт заработок Украины от транзита российского газа

Постпред России в ЕС Чижов: Украина зарабатывает на транзите газа $2-3 миллиарда в год

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина зарабатывает на транзите российского газа в Европу 2-3 миллиарда долларов в год. Такую сумму раскрыл в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Деньги из воздуха. Причем ничего для модернизации транзитной сети, построенной еще в советскую эпоху, [Украина] не делает. Там стоят насосы, произведенные в 70-х годах прошлого века. Я уже не говорю о степени износа», — сказал он.

Котировки TTF1! от TradingView

Чижов задался вопросом, кто будет стране давать эти деньги, если транзит через Украину прекратится. «Что будет с Украиной без этих денег? В Еврокомиссии прекрасно понимают эту ситуацию», — добавил постпред.

«Газпром» 7 февраля проигнорировал предложение Украины увеличить транзит. Позднее компания, несмотря на нынешний отказ, еще может получить мощности на более короткие сроки.

Ранее власти Японии согласились организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны в случае «вторжения» России на Украину. Условия поставок, в частности, объемы и сроки, не раскрываются. Также неизвестно, будет ли Токио использовать для поставок газ из собственных резервов или же перенаправит часть закупленных ею объемов из третьих стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о несогласованных с НАТО предложениях Макрона Путину
Москвичам предложили полмиллиона рублей за съеденные хинкали
Дерматолог раскрыла оптимальную частоту принятия душа
Познер оценил возможность создания союза России и Китая
ЕСПЧ начал консультации по делу против Украины по трагедии в Доме Профсоюзов
Раскрыт неожиданный вред пробиотиков
Небензя указал на ключевую роль США в ситуации вокруг Украины
Опубликовано видео вооруженного грабежа магазина под Истрой
В Роспотребнадзоре назвали долю повторно заразившихся среди переболевших
В ЛДПР прокомментировали информацию о госпитализации Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.