Япония согласилась снабжать Европу газом при «вторжении» России на Украину

Власти Японии согласились организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны в случае «вторжения» России на Украину. Как указали агентству Киодо источники в правительственных кругах, в скором времени по данному вопросу будет сделано официальное заявление, сообщает ТАСС.

Пока что условия поставок, в частности объемы и сроки, не раскрываются. Также неизвестно, будет ли Токио использовать для поставок газ из собственных резервов, или же перенаправит часть закупленных ею объемов из третьих стран.

Впервые о вероятном решении Японии поставлять сжиженный газ в Европу при эскалации конфликта на Украине сообщалось 4 февраля. Однако тогда в Токио отметили, что стратегические запасы природного газа в стране ограничены, а особую озабоченность вызывает возможность резкого похолодания, поскольку в таком случае эти запасы потребуются самой Японии.

До этого японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда выразил готовность организовать поставки газа в Европу в случае нарастания конфликта вокруг Украины. «Мы хотели бы подумать, сможем ли мы внести вклад в международное сообщество», — заявил Хагиуда, отметив, что Япония является мировым лидером по импорту СПГ, однако экспортом этого топлива на данный момент не занимается.

Однако полностью заменить российский газ Европе будет очень трудно, утверждают аналитики, — доля российского топлива в энергосистеме региона слишком велика (около 40 процентов). «У Европы нет альтернативы российскому газу. Пришлось бы перенаправить половину СПГ, который потребляет Азия, чтобы заменить "Газпром"», — заявил старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит. В таком случае по всей Азии начнется массовая нехватка топлива, и энергетический кризис перекинется на этот регион.

