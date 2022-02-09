Мать разрешила дочери пойти в школу в новых кедах вопреки запрету директора

Жительница Австралии позволила своему ребенку нарушить школьный дресс-код и вызвала споры среди пользователей сети. Соответствующий пост и комментарии под ним появились на Facebook.

Шери Лоуренс (Sheree Lawrence) объяснила, что дирекция учебного заведения, которое посещает ее дочь, установило специальные правила. Одно из них гласит, что школьникам разрешено посещать занятия в обуви исключительно черного цвета. При этом на ботинках не должно быть светлых вставок или цветных декоративных элементов. По словам Лоуренс, когда дочь захотела пойти на уроки в белых кедах бренда Nike, героиня материала разрешила ей надеть обновку вопреки запрету школы.

Пользователи сети раскритиковали поступок австралийки в комментариях под публикацией. «Из-за того, что дети не подчиняются простым школьным правилам, становится ясно, почему они не уважают власть во взрослом возрасте. Это печально. Какой пример вы подаете своему ребенку?», «Мы сами выбираем школы, и, следовательно, их правила. Поэтому мы должны им следовать», «Я вас не понимаю», — писали они.

Однако другие поддержали Лоуренс: «Мои дети всегда ходят в школу в том, что им нравится», «Вы все правильно сделали. Детям нужна свобода самовыражения», «Вы хорошо поступили! Не стоит ограничивать детей в выборе одежды», «Хорошая мать».

В октябре 2021 года казахским школьницам запретили приходить на уроки в брюках. Письма были отправлены из разных школ в Алматинской, Карагандинской и Атырауской областях. По словам родителей, школьниц заставляют посещать уроки исключительно в юбках.