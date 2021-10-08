Казахским школьницам запретили ходить на уроки в брюках

Родители учениц школ Казахстана пожаловались на запрет приходить на занятия в брюках

В некоторых школах Казахстана девочкам запретили приходить на занятия в брюках. Анонимные жалобы местных жителей поступили в редакцию портала Tengrinews.kz.

Письма были отправлены из разных школ в Алматинской, Карагандинской и Атырауской областях. По словам родителей, школьниц заставляют посещать уроки исключительно в юбках.

«В такой холод на улице девочки должны ходить в брюках, причем в теплых. Считаем запрет неправомерным, нет такого закона, где это прописано», — высказались родители.

В Министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что в этом году школьникам разрешено посещать организации среднего образования в школьной форме или одежде классического стиля. Классический стиль характеризуется строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета и покроя. Предпочтителен светлый верх и темный низ.

При этом в ведомстве заявили, что нет конкретных требований о том, что школьницам необходимо появляться в учебных заведениях в юбке или брюках. Таким образом, для решения спорных вопросов на сайте министерства были размещены номера телефонов руководителей, кол-центров и управлений образования, а также территориальных департаментов.

В сентябре учителя в Англии выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что купила дочерям к новому семестру две пары одинаковых лаковых полуботинок на шнуровке. В первый учебный день сотрудники школы отправили девочек домой.