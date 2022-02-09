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Zara выпустила платье как у героини «Секса в большом городе»

Бренд Zara выпустил наряд как у Кэрри Брэдшоу в третьем сезоне «Секса в большом городе»

Фото: Zara

В ассортименте испанского массмаркетового производителя Zara появился наряд, похожий на платье героини сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Об этом сообщает Independent.

Согласно материалу, на сайте бренда появилось мини-платье с длинными рукавами и принтом в виде газетных страниц. Стоимость выпущенного изделия составляет около 30 фунтов стерлингов (три тысячи рублей).

В наряде с аналогичным рисунком, разработанным дизайнером Джоном Гальяно, героиня актрисы Сары Джессики Паркер появилась в третьем сезоне упомянутого сериала.

Кроме того, подобное платье представил и другой бренд одежды. На сайте марки Reformation также появился наряд длины мини с короткими рукавами и газетным принтом. Его цена равна 7,9 тысячи рублей.

В декабре другая героиня «Секса в большом городе» появилась в сериале в пижаме украинского бренда. Актриса Кристин Дэвис, известная по роли Шарлотты Йорк, снялась в клетчатой пижаме украинской марки Sleeper из вискозы розового цвета. Известно, что костюм состоит из рубашки с длинным рукавом и брюк, которые украшены белыми перьями. Стоимость комплекта, который представлен в ассортименте компании в семи цветах, составляет 203 доллара (14,8 тысячи рублей) с учетом скидки.

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Таисия Косинцева
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