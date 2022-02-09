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Стала известна дата визита главы МИД Великобритании в Россию

Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудит кризис на Украине во время визита в Россию 9 февраля

Фото: John Thys / Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Москву 9 февраля и обсудит с российскими властями пути решения кризиса на Украине, сообщил представитель британского внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

Визит министра Британии продлится два дня. Стало известно, что основной темой для переговоров во время дипломатической встречи станет кризис на границе России и Украины. Перед вылетом Трасс снова упомянула про возможность введения антироссийских санкций в случае эскалации конфликта Москвы и Киева.

Ранее Трасс планировала совершить визит в Москву в начале февраля, но поездка была перенесена из-за положительного результата тестов на COVID-19. Министр соблюдала режим самоизоляции и вела работу из дома.

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Дмитрий Сотак
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