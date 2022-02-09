Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывший посол США в России заявил об отсутствии у Украины права вступить в НАТО

Бывший посол США в России Макфол заявил, что НАТО не обязано принимать Украину

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Украна не обладает правом вступить в НАТО, и НАТО в свою очередь не обязано принимать Украину. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте бывший посол США в России Майкл Макфол.

По его словам, членство в организации необходимо заработать, а также получить согласие всех стран Североатлантического альянса. «Конечно, Украина может вступить в НАТО. Но у нее нет такого "права". Необходимо согласие всех членов альянса», — уточнил Макфол.

Ранее временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Украина делает необходимые шаги, чтобы стать членом НАТО. Она также отметила, что Украине стоит набраться «немного терпения», чтобы и дальше работать и использовать инструменты, которые уже есть.

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в свою очередь заявил, что вступление Украины в альянс в ближайшее время невозможно. По его словам, для членства Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, который на сегодняшний день отсутствует. Джоанэ добавил, что НАТО поддерживает Киев, однако не собирается принимать участие в военных действиях в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Жириновский попал в больницу с коронавирусом после восьми прививок от COVID-19
Захарова ответила на заявление Киева об особом статусе Донбасса
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Беременная женщина захотела родить мальчика и проткнула себя гвоздем
Бывший посол США в России заявил об отсутствии у Украины права вступить в НАТО
Двое мужчин избили зацепившегося за их машину полицейского на Ямале
Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты
Диетолог заявила о смертельной опасности конкурсов по поеданию пищи на время
Оценена вероятность лишения сборной России по фигурному катанию золота Олимпиады
Девушка купила билет в бизнес-класс и подверглась изнасилованию в полете
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.