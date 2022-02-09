Бывший посол США в России заявил об отсутствии у Украины права вступить в НАТО

Украна не обладает правом вступить в НАТО, и НАТО в свою очередь не обязано принимать Украину. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте бывший посол США в России Майкл Макфол.

По его словам, членство в организации необходимо заработать, а также получить согласие всех стран Североатлантического альянса. «Конечно, Украина может вступить в НАТО. Но у нее нет такого "права". Необходимо согласие всех членов альянса», — уточнил Макфол.

Ранее временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Украина делает необходимые шаги, чтобы стать членом НАТО. Она также отметила, что Украине стоит набраться «немного терпения», чтобы и дальше работать и использовать инструменты, которые уже есть.

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в свою очередь заявил, что вступление Украины в альянс в ближайшее время невозможно. По его словам, для членства Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, который на сегодняшний день отсутствует. Джоанэ добавил, что НАТО поддерживает Киев, однако не собирается принимать участие в военных действиях в стране.