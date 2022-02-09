Туристов предупредили об участившихся нападениях бандитов на пляжах Мексики

Бандиты в Мексике стали чаще использовать гидроциклы для нападений на популярных пляжах страны, жертвами чаще всего становятся туристы. О всплеске преступности на популярном туристическом направлении предупредило издание Insider.

Уточняется, что грабители обычно останавливаются рядом с жертвой, затем стреляют в нее, и, после того, как один из преступников забирает все ценное, ー скрываются в неизвестном направлении. За последние 4 месяца количество подобных преступлений участилось.

Один из последних случаев случай, когда преступники совершили ограбление с помощью гидроциклов, произошел 25 января на пляже в Плайя-дель-Кармен, где жертвой стал гражданин Аргентины.

В декабре прошлого года на популярном туристическом пляже в Канкуне также произошел подобный случай. Трое вооруженных преступников открыли огонь на многолюдном месте отдыха и затем скрылись. О пострадавших не сообщалось.

Последний всплеск насилия с таким сценарием произошел в 2016 году, когда на фоне непрекращающейся войны между местными бандами было совершено 4 нападения. «На самом деле, это не такой уж и новый метод нападения. Гидроциклы использовались и ранее для контрабанды. Преступления на пляжах будут продолжаться до тех пор, пока там происходят уличные продажи наркотиков, проституция и работорговля», ー рассказал Джон Салливан, основатель и редактор мексиканского журнала Small Wars-El Centro.

Для противодействия организованной преступности правительство Мексики усилит вооруженную полицейскую охрану на популярных пляжах. На данный момент в таких мероприятиях задействовано до полутора тысяч полицейских и нацгвардейцев.

24 января в Мексике, рядом со своим домом в Тихуане, была застрелена журналистка Лурдес Мальдонадо, ранее выигравшая суд против бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса.