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В моче погибшего журналиста Просвирнина нашли кокаин

Экспертиза обнаружила в моче погибшего основателя «Спутника и Погрома» Просвирнина кокаин
Егор Просвирнин

Егор Просвирнин. Кадр: Лиза Лазерсон / YouTube

В моче погибшего журналиста, основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина нашли кокаин. Об этом в расследовании заявила редакция «Царского телевидения».

По данным журналистов, в ходе экспертизы, которую назначило следствие, в организме журналиста также обнаружили антигистаминное лекарство, которое может вызывать галлюцинации.

О смерти Просвирнина стало известно 27 декабря. Сообщалось, что он выпал из окна многоэтажного дома в центре Москвы и в результате серьезной черепно-мозговой травмы скончался до приезда врачей. Утверждалось, что неподалеку от тела лежал нож и перцовый баллончик. По словам его коллег, случившееся оказалось несчастным случаем, а журналист не планировал заканчивать жизнь самоубийством.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Поводом стала пропаганда на ресурсе «идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

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Марина Совина
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