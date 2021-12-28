Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Стала известна причина смерти журналиста Егора Просвирнина

Причиной смерти основателя «Спутника и Погрома» Просвирнина стала черепно-мозговая травма

Фото: Роман Дорофеев / «Коммерсантъ»

Основатель заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» и журналист Егор Просвирнин ударился головой об асфальт, в результате чего получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и скончался. О причине смерти журналиста стало известно РЕН ТВ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на друга и коллегу журналиста Святослава Павлова, Просвирнин не оставлял предсмертной записки. «Никакой предсмертной записки не было — это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте», — заявил Павлов.

Отмечается, что дата похорон основателя «Спутника и Погрома» еще не объявлена. Тело журналиста не выдали родственникам погибшего.

Ранее жена Просвирнина отреагировала на приписываемую ему предсмертную записку. Урусова также назвала ее фейком и подчеркнула, что не слышала о ней.

27 декабря стало известно, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома в Москве и умер еще до приезда врачей. Утверждалось, что неподалеку от тела лежал нож и перцовый баллончик. Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался 35-летний Просвирнин. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и умер до приезда скорой помощи.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Поводом стала пропаганда на ресурсе «идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
В России заявили о праве использовать армию для защиты своих граждан за рубежом
Мурашко назвал число привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян
Белоруссия закупит у России новую партию ракетных комплексов
Появился график работы пунктов вакцинации в Москве на новогодние каникулы
Россия прошла пик роста цен на недвижимость
В МИД России назвали условие транзита газа через Украину
Зарезавшего соседа и гостью россиянина задержали по горячим следам
Рудковская призвала россиян есть из тарелок за десятки тысяч рублей ради успеха
В Томске задержали бывшую руководительницу местного штаба Навального
В США на жилой район упал частный самолет
Доказана теория происхождения Земли и Марса
В России выявили 21 922 новых случая коронавируса
Рабочие избили пожилую россиянку из-за сделанного им замечания и попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter