Стала известна причина смерти журналиста Егора Просвирнина

Основатель заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» и журналист Егор Просвирнин ударился головой об асфальт, в результате чего получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и скончался. О причине смерти журналиста стало известно РЕН ТВ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на друга и коллегу журналиста Святослава Павлова, Просвирнин не оставлял предсмертной записки. «Никакой предсмертной записки не было — это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте», — заявил Павлов.

Отмечается, что дата похорон основателя «Спутника и Погрома» еще не объявлена. Тело журналиста не выдали родственникам погибшего.

Ранее жена Просвирнина отреагировала на приписываемую ему предсмертную записку. Урусова также назвала ее фейком и подчеркнула, что не слышала о ней.

27 декабря стало известно, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома в Москве и умер еще до приезда врачей. Утверждалось, что неподалеку от тела лежал нож и перцовый баллончик. Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался 35-летний Просвирнин. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и умер до приезда скорой помощи.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Поводом стала пропаганда на ресурсе «идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».