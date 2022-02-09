Генсек НАТО поддержал идею пригласить Грузию и Украину на саммит альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение пригласить лидеров Грузии и Украины на следующий саммит альянса, который пройдет в Мадриде 29-30 июня, сочтя такую идею хорошей. Об этом сообщает La Vanguardia.

«Я считаю, что это хорошая площадка для встреч с партнерами, но я думаю, что мы должны определиться с точным форматом»,— заявил генсек.

По информации издания, Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос о том, может ли Украина стать членом альянса, не урегулировав предварительно ситуацию, сложившуюся после присоединения Крыма к России. «Все союзники по НАТО, включая Францию, признали право всех наций выбирать свой собственный путь», — подчеркнул он.

Ранее постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что нейтральный статус Украины мог бы способствовать решению кризиса вокруг этой страны. «Я считаю, что кратчайший путь к нейтралитету Украины — распустить НАТО», — заключил он.