Песков заявил о неопределенности Запада по поводу новых санкций против России

Запад пока не определился по поводу введения новых санкций против России: одни страны поддерживают, другие — нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, от западных стран поступают достаточно противоречивые заявления. Представители одних стран говорят, что санкции необходимо принять немедленно. Другие отмечают, что никакого принятия санкций «без вот той самой чрезмерной агрессии России быть не должно», в таком случае ограничения потеряют свой сдерживающий эффект, добавил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что власти обеспокоены вопросом санкций США против России. Он отметил, что санкционное поведение американской стороны совершенно непредсказуемо, однако РФ призывает отказаться от провокаций с подобными ограничениями.

В конце января стало известно, что Сенат Конгресса США может согласовать пакет санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Они могут затронуть государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом.