Кремль заявил о непредсказуемости США в вопросе санкций против России

Российские власти обеспокоены вопросом санкций США против России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, санкционное поведение американской стороны совершенно непредсказуемо.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что Россия призывает отказаться от провокаций с подобными ограничениями. «Но еще раз повторяю: мы последовательно призываем Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий и от нагнетания напряженности на Европейском континенте», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Сенат Конгресса США может согласовать пакет санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины на текущей неделе. Они могут затронуть государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом.

Однако в настоящее время американские законодатели не пришли к единому мнению о том, стоит ли вводить против Москвы ограничительные меры в превентивном порядке.