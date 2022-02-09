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В России подготовят экипаж для самого могущественного корабля

«Известия»: в России начнут обучение экипажа ТАРКР «Адмирал Нахимов» до конца года

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

В России начнут формировать экипаж для тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан». По плану подготовки обучение личного состава корабля начнется до конца года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Источники издания сообщили, что штатное расписание и организационную структуру экипажа ТАРКР, который ранее назвали самым могущественным кораблем ВМФ России, уже утвердили. Экипаж численностью около тысячи человек сформируют из специалистов Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов.

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По мнению бывшего начальника главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, после модернизации «Адмирал Нахимов» сможет эффективно противостоять авианосным соединениям противника.

ТАРКР «Адмирал Нахимов» вошел в состав флота в 1988 году, а с 1999 года корабль находится на ремонте. В 2013 году было принято решение о модернизации корабля, который получил универсальные корабельные стрелковые комплексы (УКСК). Это позволяет крейсеру использовать ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Также в состав вооружения модернизированного корабля вошел комплекс противовоздушной обороны «Полимент-Редут».

В январе стало известно, что в России рекомендовали принять на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон». Решение приняли по итогам испытаний боеприпаса.

В апреле в журнале The National Interest прокомментировали задержки в сдаче «Адмирала Нахимова». В публикации отметили, что работы на корабле должны были завершиться в 2018 году.

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Даниил Иринин
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