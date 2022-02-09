Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названа неочевидная опасность краски

Ученые назвали краску главным источником микропластика в Мировом океане

Фото: Joel Filipe / Unsplash

Исследователи из швейцарской организации Environmental Action назвали полимерную краску главным источником токсичного микропластика в Мировом океане. О неочевидной опасности лакокрасочных изделий ученые рассказали в своем новом докладе.

По данным ученых, на частицы краски в водоемах приходится 1,9 миллиона тонн или 58 процентов ежегодного пластикового загрязнения — гораздо больше, чем ожидалось. В предыдущих исследованиях уровень вредных частиц такого происхождения оценивался от девяти до 21 процента. Концентрация других источников микропластика, таких как синтетическая ткань и резина для покрышек, оказалась менее существенной, чем у краски.

Материалы по теме:
Горящие точки. Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
Горящие точки.Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
31 января
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность: какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность:какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
12 января

Специалисты отметили, что частицы полимеров могут проникать в окружающую среду при окрашивании объектов, во время их эксплуатации и при неправильной утилизации. По оценкам исследователей, более трети (37 процентов) утечек краски связано с безответственным обращением с отходами, а 18 процентов — с износом или обслуживанием коммерческих судов или морских буровых установок.

Однако главным источником частиц полимеров из краски исследователи назвали архитектурный сектор — на вымывание красителей с лодок, зданий и других объектов инфраструктуры приходится 48 процентов подобного загрязнения водоемов. На дорожную разметку, при этом, приходится всего два процента вредного воздействия.

На фоне данных о масштабах загрязнения Мирового океана частицами полимеров специалисты призвали пересмотреть использование некоторых видов краски и обеспечить правильную утилизацию лакокрасочных изделий, так как микропластик чрезвычайно опасен для морских экосистем.

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) отметили, что концентрация вредных веществ превысила норму в Средиземном, Восточно-Китайском и Желтом морях, а также в арктическом ледяном покрове. Находящиеся там тюлени-монахи, кашалоты, коралловые рифы и мангровые леса подвержены риску исчезновения. По словам ученых, кризис усугубится к середине века, если в мире не начнут правильно обращаться с пластиковыми отходами.

Анна Аверьянова
Обсудить
Последние новости
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Вирусолог допустил скорую победу над пандемией COVID-19
Первая российская биржа начнет работать по выходным
В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Ограбившего магазин камер наблюдения вора нашли по видео с камеры наблюдения
Adidas выпустил рекламу с обнаженной грудью разных женщин
Российская авиакомпания официально зарегистрировала новый лоукостер
Названа неочевидная опасность краски
Минфин описал будущее рынка криптовалют в России
Москвич выманил у приятеля 15 миллионов и купил себе внедорожник
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.