Названа неочевидная опасность краски

Исследователи из швейцарской организации Environmental Action назвали полимерную краску главным источником токсичного микропластика в Мировом океане. О неочевидной опасности лакокрасочных изделий ученые рассказали в своем новом докладе.

По данным ученых, на частицы краски в водоемах приходится 1,9 миллиона тонн или 58 процентов ежегодного пластикового загрязнения — гораздо больше, чем ожидалось. В предыдущих исследованиях уровень вредных частиц такого происхождения оценивался от девяти до 21 процента. Концентрация других источников микропластика, таких как синтетическая ткань и резина для покрышек, оказалась менее существенной, чем у краски.

Специалисты отметили, что частицы полимеров могут проникать в окружающую среду при окрашивании объектов, во время их эксплуатации и при неправильной утилизации. По оценкам исследователей, более трети (37 процентов) утечек краски связано с безответственным обращением с отходами, а 18 процентов — с износом или обслуживанием коммерческих судов или морских буровых установок.

Однако главным источником частиц полимеров из краски исследователи назвали архитектурный сектор — на вымывание красителей с лодок, зданий и других объектов инфраструктуры приходится 48 процентов подобного загрязнения водоемов. На дорожную разметку, при этом, приходится всего два процента вредного воздействия.

На фоне данных о масштабах загрязнения Мирового океана частицами полимеров специалисты призвали пересмотреть использование некоторых видов краски и обеспечить правильную утилизацию лакокрасочных изделий, так как микропластик чрезвычайно опасен для морских экосистем.

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) отметили, что концентрация вредных веществ превысила норму в Средиземном, Восточно-Китайском и Желтом морях, а также в арктическом ледяном покрове. Находящиеся там тюлени-монахи, кашалоты, коралловые рифы и мангровые леса подвержены риску исчезновения. По словам ученых, кризис усугубится к середине века, если в мире не начнут правильно обращаться с пластиковыми отходами.

