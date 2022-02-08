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Человечеству предрекли необратимый пластиковый кризис

WWF: необратимое загрязнение океанов пластиком может привести к гибели морских животных

Фото: Unsplash

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) предрекли человечеству необратимый кризис пластиковых отходов. По запросу организации ученые провели исследование и выяснили, что уровень загрязнения океанов вредными частицами превысил безопасные для экосистем значения. Текст доклада опубликован на сайте WWF.

По оценкам специалистов, концентрация микропластика оказалась выше допустимой в Средиземном, Восточно-Китайском и Желтом морях, а также в арктическом ледяном покрове. Обитающие в подобной среде растения и животные находятся под угрозой гибели. Вкупе с другими негативными факторами, такими как глобальное потепление, чрезмерный вылов рыбы и судоходство, значительному риску исчезновения подвергаются коралловые рифы, мангровые леса, тюлени-монахи и кашалоты.

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Ситуация усугубится с потенциальным ростом выпуска пластиковой продукции в мире. Согласно прогнозам, в 2040 году производство пластмасс вырастет более чем в два раза — за счет этого в 2050-м в океаны попадет в четыре раза больше отходов, а к концу века количество микропластика в воде вырастет в 50 раз.

«Все данные свидетельствуют о том, что загрязнение океана пластиком необратимо. После попадания в океан пластиковые отходы практически невозможно извлечь. Они неминуемо разлагаются, поэтому концентрация микро- и нанопластиков будет продолжать расти в течение десятилетий», — отметил директор морской программы отделения WWF в Германии Хайке Веспер (Heike Vesper).

Эколог добавил, что для решения проблемы пластикового мусора эффективнее работать с ее причиной, чем пытаться очистить океаны от последствий. Чтобы замедлить кризис отходов, в WWF предложили странам мира подписать обязательство об обращении с пластиком на протяжении всего жизненного цикла товаров.

Анна Аверьянова
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