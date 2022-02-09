В России оценили шансы Украины стать нейтральным государством

Невступление Украины в НАТО будет закреплено как результат происходящего сейчас вокруг этой страны кризиса. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По словам политолога, опубликованные Daily Mail данные о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы обещал российскому президенту Владимиру Путину добиться внеблокового статуса для Украины, могут подтвердиться. Однако в одиночку Макрон не сможет этого добиться.

Может ли это сделать Макрон? Нет, не может. Его личного авторитета для этого не хватит, но кто-то должен начать это обсуждать. И то, что это начинается — процесс естественный. Федор Лукьянов политолог

В то же время Лукьянов считает, что, несмотря на отдельные заявления в публичном пространстве, лидеры западных стран не настроены идти на риск военного конфликта ради членства Украины в НАТО.

«Россия дала однозначно понять, что вступление Украины в НАТО произойдет только через войну. На Западе желающих воевать нету. Да и зачем им Украина? Вопрос [членства Украины в НАТО] не очень принципиальный», — отметил он.

Политолог добавил, что со стороны лидеров западных стран никогда не звучало прямых приглашений страны в альянс. Подписанное в 2008 году в Бухаресте соглашение предполагало вступление Украины в НАТО, однако сроков в документе не было.

«Самое смешное в этой дискуссии то, что Украину в НАТО принимать никто не хочет, а мы продолжаем настаивать, чтобы ее не принимали», — заявил Лукьянов.

По мнению политолога, в ближайшие месяцы западная дипломатия будет пытаться «отложить» прием Украины в НАТО, не перечеркивая своих предыдущих заявлений о возможном членстве страны в организации.

Ранее военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что предложение Макрона о присвоении Украине нейтрального статуса могло бы устроить как Москву, так и НАТО. Однако в случае, если позиция французского лидера не согласована с руководством альянса, такая инициатива могла бы нанести удар по его политической репутации.

