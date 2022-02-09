Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России оценили шансы Украины стать нейтральным государством

Политолог Лукьянов заявил о высоких шансах Украины получить внеблоковый статус

Фото: Reuters

Невступление Украины в НАТО будет закреплено как результат происходящего сейчас вокруг этой страны кризиса. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По словам политолога, опубликованные Daily Mail данные о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы обещал российскому президенту Владимиру Путину добиться внеблокового статуса для Украины, могут подтвердиться. Однако в одиночку Макрон не сможет этого добиться.

Может ли это сделать Макрон? Нет, не может. Его личного авторитета для этого не хватит, но кто-то должен начать это обсуждать. И то, что это начинается — процесс естественный.

Федор Лукьяновполитолог
Материалы по теме:
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
00:00
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января

В то же время Лукьянов считает, что, несмотря на отдельные заявления в публичном пространстве, лидеры западных стран не настроены идти на риск военного конфликта ради членства Украины в НАТО.

«Россия дала однозначно понять, что вступление Украины в НАТО произойдет только через войну. На Западе желающих воевать нету. Да и зачем им Украина? Вопрос [членства Украины в НАТО] не очень принципиальный», — отметил он.

Политолог добавил, что со стороны лидеров западных стран никогда не звучало прямых приглашений страны в альянс. Подписанное в 2008 году в Бухаресте соглашение предполагало вступление Украины в НАТО, однако сроков в документе не было.

«Самое смешное в этой дискуссии то, что Украину в НАТО принимать никто не хочет, а мы продолжаем настаивать, чтобы ее не принимали», — заявил Лукьянов.

По мнению политолога, в ближайшие месяцы западная дипломатия будет пытаться «отложить» прием Украины в НАТО, не перечеркивая своих предыдущих заявлений о возможном членстве страны в организации.

Ранее военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что предложение Макрона о присвоении Украине нейтрального статуса могло бы устроить как Москву, так и НАТО. Однако в случае, если позиция французского лидера не согласована с руководством альянса, такая инициатива могла бы нанести удар по его политической репутации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
У Камилы Валиевой оказался проблемный допинг-тест на Олимпиаде
Невролог посоветовал отказаться от кофеина после перенесенного COVID-19
В России представили мобильный комплекс по защите от беспилотников
Названа причина жесткой посадки легкомоторного самолета в российском регионе
Стали известны подробности о веществе в допинг-пробе российского фигуриста
Новый ресторан решил впускать только сексуально одетых женщин и возмутил гостей
Глава МИД Великобритании прибыла в Москву
Штаб южноафриканской армии пригрозили отключить от электричества из-за долгов
Королева Дании заразилась COVID-19
В Конгрессе США призвали Байдена пройти тест на когнитивные способности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.