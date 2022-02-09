Стало известно о несогласованных с НАТО предложениях Макрона Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сделал ему несколько предложений, которые не были согласованы с другими партнерами Парижа. Об этом стало известно британскому изданию Daily Mail.

По данным издания, французский лидер, пытаясь позиционировать себя как миротворца в вопросах деэскалации ситуации в Восточной Европе, в частности, на Украине, озвучил в беседе с российским президентом несколько инициатив. Так, он предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в НАТО.

При этом предложения Макрона ранее не получали одобрения со стороны союзников Парижа по Североатлантическому альянсу, в том числе Великобритании. По словам источников газеты в британском правительстве, французский президент даже не пытался проконсультироваться с партнерами по НАТО перед переговорами с Путиным, что фактически делает все возможные соглашения бессмысленными.

Макрон занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно источник Daily Mail в правительстве Великобритании

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

Позже Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в ходе переговоров Путин и Макрон якобы заключили между собой сделку. В частности, отмечалось, что российский президент обещал вывести из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений, а также не предпринимать новых военных инициатив и вести диалог о развертывании российских войск. В Кремле данную информацию опровергли.