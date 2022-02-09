Макрону предрекли удар от НАТО из-за не согласованных предложений Путину

Возможное предложение президента Франции Эммануэля Макрона по присвоению Украине нейтрального статуса устроило бы всех. Но если француз не согласовывал свои инициативы с НАТО, по нему могут нанести политический удар. Так считает военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Макрон в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал ему несколько предложений, которые не были согласованы с другими партнерами Парижа, утверждает Daily Mail. Так, по неподтвержденной информации, он предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в НАТО.

При этом предложения Макрона ранее не получали одобрения со стороны союзников Парижа по Североатлантическому альянсу, в том числе Великобритании. По словам источников издания в британском правительстве, французский президент даже не пытался проконсультироваться с партнерами по НАТО перед переговорами с Путиным.

Согласия в НАТО нет

Предложение Макрона устроило бы всех, считает Коновалов. «Украина с нейтральным статусом закончила бы тот пояс буферов между Россией и НАТО, в который также входят Финляндия и Белоруссия», — пояснил военный эксперт. Присвоение Украине нейтрального статуса не только снизило бы накал в мировом сообществе, но и восстановило бы баланс сил в Европе, отметил он.

Но воплотиться этому предложению в НАТО никто не даст, считает Коновалов. «Там есть Польша, известная своей позицией, которая будет использовать любые методы давления для того, чтобы НАТО превращалось во все более и более антироссийскую организацию. И это только один из примеров, который демонстрирует ситуацию с согласием в НАТО — его там нет. Конечно, вершина всего США», — заявил политолог.

Ситуация тлеющего конфликта на Украине нужна и полезна американцам, подчеркнул Коновалов. В США понимают, отметил эксперт, что если у Украины будет нейтральный статус, тогда многие вопросы будут сняты и проблемы решены.

Тогда все правители на Украине с 2014 года должны будут поднять руки вверх и сказать мы были не правы, потому что главной ставкой всех националистических сил было вступление Украины в НАТО Иван Коновалов Политолог

«Макрона политически затопчут»

Макрон попытался примерить на себя роль бывшего президента Франции Шарля де Голля, озвучивая предложение по Украине, считает Коновалов. Однако у нынешнего французского лидера не хватает для этого некоторых качеств. «Великий французский лидер в свое время был очень самостоятельным в плане политики НАТО. Кончилось все тем, что он выгнал НАТО из Парижа и отправил в Брюссель. Правда, это потом стоило ему его президентства, поскольку в отместку была устроена студенческая революция», — пояснил политолог.

Своим предложением Макрон хотел продемонстрировать электорату, что именно он первым предложил мир, уверен Коновалов.

Господин Макрон это предложил только для того, чтобы именно из его уст прозвучало наиболее приемлемое решение. Его, конечно, политически затопчут ногами и укажут ему на его место в рамках НАТО и Евросоюза и на этом все закончится. Но свою роль он сыграл. Тем более у него выборы скоро. Своим избирателям он показал, что хотел принести мир Иван Коновалов Политолог

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

Позже Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в ходе переговоров Путин и Макрон якобы заключили между собой сделку. В частности, отмечалось, что российский президент обещал вывести из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений, а также не предпринимать новых военных инициатив и вести диалог о развертывании российских войск. В Кремле данную информацию опровергли.