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Раскрыта повестка переговоров Путина и Токаева

Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Казахстана обсудят региональные конфликты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России придают огромное значение предстоящим переговорам президента страны Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков раскрыл повестку переговоров Путина и Токаева, заявив, что 10 февраля во время встречи главы государств обсудят ситуацию в близлежащих регионах и региональные конфликты.

Он добавил, что по итогам встречи президенты выступят с заявлением для прессы.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в российской и казахской столицах сообщал, что расширить контакты с Москвой Токаева вынудили произошедшие в начале января массовые беспорядки. Отмечалось, что Россия также намерена укреплять контакты с Казахстаном.

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Алевтина Запольская
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