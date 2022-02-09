Раскрыта повестка переговоров Путина и Токаева

В России придают огромное значение предстоящим переговорам президента страны Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков раскрыл повестку переговоров Путина и Токаева, заявив, что 10 февраля во время встречи главы государств обсудят ситуацию в близлежащих регионах и региональные конфликты.

Он добавил, что по итогам встречи президенты выступят с заявлением для прессы.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в российской и казахской столицах сообщал, что расширить контакты с Москвой Токаева вынудили произошедшие в начале января массовые беспорядки. Отмечалось, что Россия также намерена укреплять контакты с Казахстаном.