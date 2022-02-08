Токаев встретится с Путиным в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10-11 февраля посетит Москву, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в российской и казахской столицах.

По данным инсайдеров, грядущий визит — плановый, после беседы с Путиным Токаев может отправиться в Казань. При этом, как указывают собеседники издания, расширить контакты с Россией главу Казахстана вынудили произошедшие в начале января массовые беспорядки.

Москва поддержала политика во время кризиса и намерена укреплять контакты и далее. «Политическая и иная поддержка будет оказываться и впредь», — заявил источник в российских госструктурах.

Ранее стало известно, что Токаев подписал поправки в закон, который лишает первого главу республики Нурсултана Назарбаева права пожизненно занимать пост председателя Совбеза и Ассамблеи народов Казахстана. Своей подписью действующий глава государства фактически утвердил отставку своего предшественника, лишив его права влиять на государственный аппарат.