Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев утвердил отставку Назарбаева с поста главы Совбеза

Президент Казахстана подписал закон о лишении Назарбаева председательства в Совбезе

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон, который лишает первого главу республики Нурсултана Назарбаева права пожизненно занимать пост председателя Совбеза и Ассамблеи народов страны. Об сообщает «Sputnik Казахстан».

Своей подписью действующий глава государства фактически утвердил отставку своего предшественника, лишив его права влиять на государственный аппарат. В частности, закон отменяет необходимость согласовывать с елбасы (лидером нации) вопросы внутренней и внешней политики, а также кадровые назначения.

Отныне экс-президент сможет лишь выступать перед парламентом, входить в состав Конституционного совета, занимать пост почетного сенатора, а также присутствовать на заседаниях правительства.

В январе 2022 года в разных городах Казахстана одновременно вспыхнули протесты, одним из основных требований которых было отстранение Назарбаева от политики и люстрация его «клана». 5 января Токаев объявил, что возглавит Совет безопасности и проведет политические реформы. 18 января Назарбаев впервые после начала протестов появился на публике. Он поддержал своего преемника и объявил себя пенсионером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Новосибирский зоопарк оценил реакцию людей на скандал с выбором талисмана города
Невролог назвал тревожные проявления постковидного синдрома
Перечислены способы давления Франции на Украину
Крупнейшие российские компании отчитались о готовности к санкциям
Ирина Понаровская назвала Аллу Пугачеву деревней
Южноамериканская страна захотела «заработать» за счет Китая
В Ливии нашли партию гашиша с портретом Путина
Захарова сравнила Украину, Британию и США с персонажами «Кавказской пленницы»
Токаев утвердил отставку Назарбаева с поста главы Совбеза
Малафеев рассказал о недвижимости в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.