Токаев утвердил отставку Назарбаева с поста главы Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон, который лишает первого главу республики Нурсултана Назарбаева права пожизненно занимать пост председателя Совбеза и Ассамблеи народов страны. Об сообщает «Sputnik Казахстан».

Своей подписью действующий глава государства фактически утвердил отставку своего предшественника, лишив его права влиять на государственный аппарат. В частности, закон отменяет необходимость согласовывать с елбасы (лидером нации) вопросы внутренней и внешней политики, а также кадровые назначения.

Отныне экс-президент сможет лишь выступать перед парламентом, входить в состав Конституционного совета, занимать пост почетного сенатора, а также присутствовать на заседаниях правительства.

В январе 2022 года в разных городах Казахстана одновременно вспыхнули протесты, одним из основных требований которых было отстранение Назарбаева от политики и люстрация его «клана». 5 января Токаев объявил, что возглавит Совет безопасности и проведет политические реформы. 18 января Назарбаев впервые после начала протестов появился на публике. Он поддержал своего преемника и объявил себя пенсионером.