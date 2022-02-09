Шеф протокола Ельцина раскритиковал Байдена из-за прозвища Путина

Прозвища, которые президент США Джо Байден заочно дает своим коллегам, в частности, главе российского государства Владимиру Путину, говорят о том, что у американского лидера отсутствует культура дипломатии. Главу Соединенных Штатов раскритиковал шеф протокола первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, Байден «чудит». «Я не понимаю, когда глава государства начинает что-то сравнивать, кого-то начинает по плечу бить и обзывать. Это просто его культура, больше ничего», — заявил Шевченко.

Он добавил, что российские президенты никогда не позволяли себе такого, так как культура общения отличалась. На данный момент ее просто нет, отметил шеф протокола Ельцина. Первый глава российского государства в этом отношении был очень дипломатичный, никогда не позволял себе никаких вольностей, уточнил Шевченко.

Байден охарактеризовал Путина как «парня с ядерным оружием и без друзей», а манеру премьера Великобритании Бориса Джонсона назвал «шумной». Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон, по словам американского лидера, «хочет быть Шарлем де Голлем», а новый канцлер Германии Олаф Шольц — «не Ангела Меркель».

Ранее шеф протокола первого президента России Владимир Шевченко заявил, что личный фотограф Бориса Ельцина Дмитрий Донской был настоящим художником. Он отметил, что тот был талантливым, коммуникабельным и порядочным человеком. «Его фотографии никогда не унижали человека: он видел хорошее в человеке, передавал это через фотографию», — подчеркнул Шевченко.