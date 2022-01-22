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Шеф протокола Ельцина отреагировал на смерть фотографа первого президента России

Шеф протокола Ельцина: фотограф первого президента России Донской был настоящим художником
Дмитрий Донской

Дмитрий Донской . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Шеф протокола первого президента России Владимир Шевченко заявил, что личный фотограф Бориса Ельцина Дмитрий Донской был настоящим художником. Об этом пишет РИА Новости.

Шевченко отметил, что Донской был талантливым, коммуникабельным и порядочным человеком. «Его фотографии никогда не унижали человека: он видел хорошее в человеке, передавал это через фотографию», — сказал он.

Дмитрий Донской скончался 22 января. Он много лет проработал фотокорреспондентом АПН и РИА Новости. «Когда я пришел в АПН в конце 1970-х годов, я учился снимать спорт по его фотографиям. У него было немало кадров, которые стали эталонами спортивной журналистики. <...> Мы вместе работали на многих Олимпиадах», — рассказал фотограф Сергей Гунеев.

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Марина Совина
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