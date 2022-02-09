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Путин оценил работу российских судов

Путин заявил, что российские суды не являются бездушной машиной

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Судебная система России постоянно совершенствуется, и ее нельзя назвать «бездушной машиной». Так оценил работу российских судов президент Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, передает ТАСС.

В целом президент высоко оценил развитие судебной системы в последние годы.

По его словам, в судейском корпусе постоянно кипит работа над дальнейшим усовершенствованием качества работы судов.

Он призвал суды быть максимально справедливыми, работать эффективно и быстро. Президент добавил, что судебная система должна быть готова к внедрению современных технологий.

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Роман Кирьянов
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