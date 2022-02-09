Путин призвал суды быть справедливыми

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане при обращении в суд должны получать быстрое и справедливое решение. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, глава государства добавил, что судебная система в стране должна быть полностью готова к широкому применению передовых технологий, в том числе в плане технического оснащения судов, а также к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав россиян.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать в суд онлайн иски и другие документы. Исковое заявление, жалобу или представление теперь разрешено подавать в суд в электронном виде через «Госуслуги» или информационную систему, определенную Верховным судом (ВС) России.

30 декабря глава государства подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Россияне смогут самостоятельно размещать в единой системе свои биометрические образцы.