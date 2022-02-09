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Ректора российского вуза арестовали за мошенничество на 90 миллионов рублей

Ректор ДГТУ Суракатов арестован за мошенничество со стипендиями

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Махачкалинский суд арестовал ректора Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) Нурмагомеда Суракатова по делу о мошенничестве на 90 миллионов рублей. Об этом в среду, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Расул Темирбеков.

По решению суда, подозреваемый отправлен на время следствия в СИЗО. По версии следователей, в 2015-2018 годах Суракатов и его сообщники из числа должностных лиц вуза перечисляли денежные средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц, а те впоследствии их обналичивали.

О задержании Суракатова сотрудниками правоохранительных органов сообщалось 5 февраля. СКР возбудил уголовное дело по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ и 292 («Служебный подлог»)УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

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Азамат Асланов
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