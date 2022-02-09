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Сослуживцы устроившего бойню украинского солдата рассказали о дедовщине в части

Сослуживцы устроившего бойную солдата Нацгвардии Украины сообщили о неуставных отношениях

Фото: страница Евгения Енина в Facebook

Сослуживцы солдата Национальной гвардии Украины Артема Рябчука, устроившего бойню и убившего пятерых человек, рассказали о дедовщине в воинской части. Об этом написал в Facebook замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Он сообщил о ходе служебного расследования массового убийства.

«Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021. Уже до начала основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в Государственное бюро расследований», — заявил Енин.

Замглавы МВД подчеркнул, что факты неуставных отношений не свидетельствуют о мотивах совершенного преступления, их предстоит выяснить в рамках досудебного расследования.

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Енин добавил, что комиссия выявила нарушения порядка и организации несения службы, в том числе порядка доступа в комнату хранения оружия. «Также вызывает вопросы качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих — ряд медикаментов в аптечке отсутствовал», — сообщил чиновник.

В ночь на 27 января солдат срочной службы Рябчук открыл стрельбу из автомата Калашникова на территории завода «Южмаш», который охраняли бойцы Нацгвардии. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница предприятия, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал с оружием, но позже сдался полиции. Возбуждено уголовное дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

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София Сарджвеладзе
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