Расстрелявший сослуживцев украинский солдат на камеру рассказал детали убийства

Украинский солдат-срочник Артем Рябчук, который расстрелял сослуживцев на заводе «Южмаш» в Днепре, на камеру рассказал детали убийства. Видео публикует Telegram-канал Headlines Украина.

Молодой человек пояснил, что он был в тревожной группе караула — наряде, в котором бойцам выдается оружие. Оно хранится в специальном ящике. Военнослужащий Нацгвардии Украины взял из этого ящика автомат и стал стрелять по находящимся в помещении людям: кроме срочников, там также были контрактники.

По словам Рябчука, караул каждые 10 минут связывался с военной частью. Чтобы о стрельбе не доложили, он выстрелил в человека, который звонил в часть. Затем солдат забрал из подсобки все магазины, которые смог убрать в ранец, и сбежал.

Однако на выходе с завода его пропустить отказались. Тогда Рябчук выстрелил в женщину, которая его не выпускала, а затем стал стрелять по замку на воротах. Открыть его молодой человек не смог и отправился искать на территории завода место, откуда ему удастся сбежать.

Такой участок ему обнаружить удалось, и, обрезав колючую проволоку, Рябчук перелез через забор, вышел на трассу и на попутке добрался до населенного пункта. Там он спрятался в заброшенном здании.

Ранее сообщалось, что солдат сам сдался полиции. Находясь в одном из сел, он попросил встреченную на улице местную жительницу связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

В ночь на 27 января охранявший «Южмаш» Артем Рябчук, призванный в Днепр из Одесской области, открыл стрельбу по сослуживцам. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода. Еще пятеро человек были ранены, в том числе девушка, которую солдат ранил в колено, плечо и живот.

Возбуждено уголовное дело о служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, которая привела к убийству.