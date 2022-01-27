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Расстрелявший сослуживцев украинский солдат сам сдался полиции

ГБР Украины: расстрелявший сослуживцев на «Южмаше» срочник Артем Рябчук сдался полиции

Фото: Національна поліція України

Украинский солдат-срочник Артем Рябчук, расстрелявший сослуживцев на территории завода «Южмаш» в городе Днепр, сам сдался полиции. Об этом пишет «Страна.ua».

Замдиректора управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве Владимир Шило рассказал, что Рябчук, находясь в одном из сел, попросил встреченную на улице местную жительницу связаться с полицией и сообщить о его местонахождении. В это время при нем был автомат.

В ночь на 27 января охранявший «Южмаш» солдат Национальной гвардии Украины Рябчук застрелил пятерых человек. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница предприятия. Еще пять человек были ранены, в их числе молодая девушка, которой Рябчук выстрелил в колено, плечо и живот.

Мотивы преступника пока неизвестны. Он скрылся с места происшествия, но через несколько часов был задержан.

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София Сарджвеладзе
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