В МВД Украины прокомментировали инцидент со стрельбой в Днепре

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал инцидент со стрельбой в военной части Национальной гвардии в Днепре. Об этом он высказался на своей странице в Facebook.

Геращенко рассказал о состоянии военнослужащих, которые были ранены в результате стрельбы. В частности, он упомянул пострадавшую девушку, которой, по его словам, выстрелил в колено, в плечо и в живот. «Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови», — заявил Геращенко.

Советник главы МВД добавил, что в тяжелом состоянии находятся еще два нацгвардейца. Один из них получил ранение в брюшную полость, а другой — в грудь, плечо и бедро. Жизнь еще двоих раненых, по оценкам врачей, находится вне опасности, отметил он.

Инцидент со стрельбой в одной из частей Нацгвардии в Днепре произошел ночью 27 января. По данным украинского МВД, ночью солдат-срочник Артемий Рябчук взял в оружейной комнате автомат Калашникова и открыл стрельбу в караульном помещении. В результате случившегося погибли пять человек. Позднее украинские правоохранители задержали Рябчука в городе Подгородное Днепропетровской области Украины.