На Украине задержали застрелившего сослуживцев солдата

На Украине солдат-срочник Национальной гвардии застрелил пять человек, ранил еще пятерых и сбежал с оружием. Для его поимки была запущена полицейская операция «Сирена». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел страны (МВД).

Через несколько часов военнослужащего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Мотивы преступника пока неизвестны, отметили в Государственном бюро расследований Украины.

Среди погибших — женщина

Трагедия произошла в ночь на четверг, 27 января, на территории ракетно-космического завода «Южмаш» в городе Днепр (до 2016 года — Днепропетровск). Во время выдачи оружия солдат срочной службы Артемий Рябчук, охранявший предприятие, открыл огонь из автомата Калашникова по караулу Нацгвардии.

Как пишет УНИАН со ссылкой на местные СМИ, два человека смогли выбежать на улицу и вызвали полицейских с врачами.

По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан. МВД Украины

Пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Среди погибших есть женщина, работница «Южмаша». Кроме того, ранена военнослужащая Нацгвардии, написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

Призывник из Одесской области

Самому Рябчуку удалось скрыться с оружием. По данным СМИ, он взял с собой семь тысяч патронов. Для поимки срочника была запущена полицейская операция «Сирена». Утром министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что Рябчук задержан.

7000 патронов забрал с собой Рябчук, по данным СМИ

Артемий Рябчук 2001 года рождения был призван из города Измаил Одесской области. Теперь следствию предстоит установить причину случившегося.

«В первую очередь будет изучаться вопрос, не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию», — написал Геращенко.

Убийства в армии

Убийство на «Южмаше» — не первый случай расстрела военнослужащими своих сослуживцев. В феврале 2018 года на подконтрольной Киеву части Донецкой области два морских пехотинца Вооруженных сил Украины застрелили четверых сослуживцев после распития алкогольных напитков.

25 октября 2019 года в России рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части , дислоцированной в Забайкальском крае. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжкие ранения, один из них попал в кому. На суде защите удалось убедить присяжных, что Шамсутдинов пошел на преступление из-за дедовщины и издевательств со стороны старослужащих и офицеров.

Солдата приговорили к 24,5 года лишения свободы. Он также обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию на общую сумму в 9,8 миллиона рублей. В июне 2021 года Шамсутдинова этапировали в тюменскую колонию.