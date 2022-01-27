После убийства на «Южмаше» возбуждено дело о халатности руководства Нацгвардии

Возбуждено уголовное дело о служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, которая привела к убийству солдатом-срочником своих сослуживцев на территории завода «Южмаш» в Днепре. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что служебные лица Главного управления Нацгвардии небрежно относились к службе по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти. Он пообещал провести тщательное расследование условий, из-за которых преступление стало возможным.

Расследование ведется по статье «Небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

В ночь на 27 января охранявший «Южмаш» солдат Нацгвардии Артем Рябчук, призванный из Одесской области, открыл стрельбу по сослуживцам. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода. Еще пятеро человек были ранены, в том числе девушка, которую Рябчук ранил в колено, плечо и живот.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но через несколько часов был задержан. В ГБР сообщили, что он сам сдался властям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будут сделаны «кадровые выводы».