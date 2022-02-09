ЕСПЧ начал консультации по делу против Украины по трагедии в Доме Профсоюзов

Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению дела о пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщила одесская газета «Таймер».

ЕСПЧ начал предварительные консультации со сторонами дела. Суд отправил Украине ряд вопросов, касающихся обеспечения украинскими властями безопасности во время майских событий в Одессе. Также правосудие заинтересовали подробности мер, которые украинцы предприняли для предотвращения насилия во время трагедии и детали проведенного Киевом расследования гибели людей.

Авторами иска выступил 31 человек — это выжившие из тех, кто был в Доме Профсоюзов в день пожара, а также родственники погибших. Ответчиком по делу выступает Украина и еще семь других лиц.

События 2 мая 2014 года стали одной из самых крупных трагедий в истории современной Украины. В ходе уличного противостояния украинские националисты и сторонники Евромайдана вытеснили участников «Антимайдана» в одесский Дом Профсоюзов, который вскоре подожгли. В результате пожара погибли 48 человек, более 200 человек пострадали. Украинцы провели расследование дела, однако европейские специалисты сомневаются в объективности результатов.

Весной 2021 года в Одессе осквернили мемориал, посвященный памяти жертв трагедии. Неустановленные лица сорвали со стендов венки и фото погибших в Доме профсоюзов.