В московских СИЗО увеличилось число женщин-предпринимательниц

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков отметил рост числа женщин-предпринимательниц в СИЗО, передает «Газета ОНК».

Волков заявил, что за экономические преступления гораздо чаще стали арестовывать женщин, в том числе преклонного возраста. «К сожалению, имеется тенденция к увеличению содержания женщин под стражей, обвиняемых в экономических преступлениях. Особо это видно в связи переполненностью в московских следственных изоляторах», —сказал он. По словам председателя комиссии, многим суд мог избрать более мягкую меру пресечения.

Волков совместно с московским уполномоченным по правам бизнесменов Татьяной Минеевой также посетил женский СИЗО «Печатники» в Москве и подчеркнул, что правозащитники рассмотрят все поступившие от заключенных жалобы, в том числе касающиеся их здоровья.

В июне 2021 года Генпрокуратура России выявила массовые нарушения условий содержания женщин и детей в российских СИЗО. Отмечается, что в некоторых камерах, где находятся женщины и дети, отсутствуют холодильники и телевизоры, а в санитарных частях нет мест для лечения больных или вовсе нет нужного оборудования. Ряд школьников не имеют доступа к дистанционному обучению.