Стало известно о массовых нарушениях содержания женщин и детей в СИЗО

Стало известно о массовых нарушениях условий содержания женщин и детей в российских СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, данные нарушения выявила Генпрокуратура России, после чего направила обращение главе Федеральной службы исполнения наказаний России Александру Калашникову. Выяснилось, что правила не соблюдаются в 30 регионах.

Наиболее уязвимыми сферами стали воспитательная работа с осужденными, а также медицинское и материальное обеспечение. Нередко нарушаются требования относительно гигиены, нормы пожарной безопасности.

Отмечается, что в некоторых камерах, где находятся женщины и дети, отсутствуют холодильники и телевизоры, а в санитарных частях нет мест для лечения больных или вовсе нет нужного оборудования. Ряд школьников не имеют доступа к дистанционному обучению.

Таким образом, в результате проверок число нарушений составило около 800.